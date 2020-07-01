Лунін провів чудовий матч в Іспанії, ставши найкращим у команді

Максим Богданов Футбол 23:53, 1.07.2020 Оновлено: 00:05, 2.07.2020

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін провів блискучий матч 37-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в Сегунді (друга за силою ліга) проти "Мірандеса".

21-річний воротар збірної України під час зустрічі зробив кілька ефектних сейвів, відстоявши на нуль. На 89-й хвилині українець отримав жовту картку.

За підсумками зустрічі авторитетний спортивний порту Sofascore поставив українцеві оцінку 7.7, що стало найкращим результатом серед усіх гравців у команді.

Лунін отримав високу оцінку за матч
джерело Sofascore

Відзначимо, що для Луніна ця гра стала третьою поспіль, в якій він не пропустив жодного гола. 26 червня Андрій відіграв "на нуль" у матчі Сегунди проти "Фуенлабради".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше впевнена гра Луніна в воротах допомогла "Ов'єдо" здобути виїзну перемогу над хіхонським "Спортингом" і вийти із зони вильоту.

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