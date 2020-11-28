Лунін пропустив неймовірний гол від одноклубника по "Реалу". Відео

Український воротар "Реала" Андрій Лунін пропустив фантастичну "свічку" від свого партнера по мадридській команді.

Епізод стався на тренуванні столичного клубу перед грою з "Алавесом". В одному з моментів м'яч опинився у Каземіро, який знаходився майже на лінії воротарського майданчика. Бразильський півзахисник ефектно перекинув шкіряну сферу за комір Луніну. Високий голкіпер не зміг врятувати ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно на одному із занять "Реала" вищий клас показав бразильський захисник "вершкових" Марсело, забивши Андрію Луніну розкішний гол у падінні через себе.