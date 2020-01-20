Головна Новини
20 січня • оновлено в 12:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Лунін пропустив гол після VAR в матчі чемпіонату Іспанії

1.7т
Читати матеріал російською

Український голкіпер Андрій Лунін провів другий матч в складі свого нового клубу – "Ов'єдо" – в рамках другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Йому знову не вдалося зберегти ворота "сухими".

Андрій Лунін провів другий матч за "Ов'єдо"

Андрій Лунін провів другий матч за "Ов'єдо"

ФК "Ов'єдо"

Лунін вийшов в стартовому складі в матчі проти одного з лідерів Сегунди – "Уески". Як і в своєму дебютному поєдинку за "Ов'єдо", йому не вдалося уникнути грубих помилок.

В кінці першого тайму українець невпевнено зіграв на виході з воріт і пропустив гол. Пощастило, що м'яч не був зарахований через офсайд.

"Уеска" все ж відкрила рахунок на 54-й хвилині. Лунін відбив складний удар нападника суперника головою, проте не зміг впоратися з добиванням. Примітно, що гол був зарахований арбітром лише після перегляду за допомогою VAR.

Новини
Тренер "Ов'єдо" підтримав Луніна після помилки в дебютному матчі

Втім, "Ов'єдо" вдалося вирвати нічию на 7-й доданій до основного часу хвилині. На цей раз Луніну вдалося виправитися: саме він почав гольову атаку.

Відео найгостріших моментів матчу "Ов'єдо" - "Уеска":

Як повідомляв OBOZREVATEL, невдала оренда голкіпера збірної України Андрія Луніна змусила мадридський "Реал" піти на радикальний крок.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія Ов'єдо
Теги
Збірна України з футболу Реал Ов'єдо
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
5
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
лох
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги