Лунін пропустив гол після VAR в матчі чемпіонату Іспанії

Український голкіпер Андрій Лунін провів другий матч в складі свого нового клубу – "Ов'єдо" – в рамках другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Йому знову не вдалося зберегти ворота "сухими".

Андрій Лунін провів другий матч за "Ов'єдо" ФК "Ов'єдо"

Лунін вийшов в стартовому складі в матчі проти одного з лідерів Сегунди – "Уески". Як і в своєму дебютному поєдинку за "Ов'єдо", йому не вдалося уникнути грубих помилок.

В кінці першого тайму українець невпевнено зіграв на виході з воріт і пропустив гол. Пощастило, що м'яч не був зарахований через офсайд.

"Уеска" все ж відкрила рахунок на 54-й хвилині. Лунін відбив складний удар нападника суперника головою, проте не зміг впоратися з добиванням. Примітно, що гол був зарахований арбітром лише після перегляду за допомогою VAR.

Втім, "Ов'єдо" вдалося вирвати нічию на 7-й доданій до основного часу хвилині. На цей раз Луніну вдалося виправитися: саме він почав гольову атаку.

Відео найгостріших моментів матчу "Ов'єдо" - "Уеска":

Як повідомляв OBOZREVATEL, невдала оренда голкіпера збірної України Андрія Луніна змусила мадридський "Реал" піти на радикальний крок.

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