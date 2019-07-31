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Лунін пропустив фантастичний гол в першому ж матчі за "Реал"

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Український голкіпер мадридського "Реал" Андрій Лунін пропустив неймовірний удар в матчі міжнародного турніру "Audi Сup".

Андрій Лунін

Андрій Лунін

Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан вперше в цьому сезоні випустив воротаря збірної України. У перерві гри з "Фенербахче", за рахунку 2:2, 20-річний українець замінив Кейлора Наваса.

На 59-й хвилині Озана Туфан завдав фантастичного "пострілу" метрів з 15, з яким наш співвітчизник впоратися не зміг. Ця помилка Андрія на підсумок гри не вплинула. Зустріч завершилася з рахунком 5:3 на користь "Реала".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін в новому сезоні знову буде виступати на правах оренди в іншому клубі.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, таке рішення королівський клуб прийняв після того, як стало відомо, що голкіпер мадридців Кейлор Навас залишається в команді на наступний сезон.

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Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Фенербахче Стамбул Реал Мадрид
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Обозреватель Гавнюки
Обозреватель Гавнюки
прошу.адекватные,покидайте эту помойку.пусть чубатые сами себя е6ут
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