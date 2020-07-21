Лунін пропустив два голи, але став найкращим гравцем команди в чемпіонаті Іспанії

Михайло Морозов Футбол 14:57, 21.07.2020

Український голкіпер "Ов'єдо" Андрій Лунін став найкращим гравцем своєї команди в матчі 42-го туру іспанської Сегунди проти "Ельче" (1:2), незважаючи на два пропущені голи.

Відомий спортивний портал SofaScore поставив нашому співвітчизнику 7,5 балів за виступ у виїзному поєдинку. Господарі дев'ять разів пробили в площину воріт Луніна, змусивши його зробити шість сейвів, три з яких вийшли особливо ефектними.

Андрій Лунін стали найкращим гравцем "Ов'єдо" в матчі проти "Ельче"
SofaScore

Незважаючи на поразку, "Ов'єдо" вдалося уникнути вильоту з Сегунди. Команда нашого співвітчизника зайняла 15-е місце, набравши 53 очка.

Відзначимо, що "Альбасете", за який виступає українець Роман Зозуля, врятувався від пониження в класі, забивши пенальті на 90-й хвилині свого поєдинку.

Підсумкова таблиця іспанської Сегунди
Flashscore

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі в матчі проти "Расінга" Лунін став найкращим серед гравців обох команд.

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