Лунін пропустив божевільний гол від партнера по "Реалу". Відео

Максим Іншаков Футбол 16:16, 19.09.2020

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін разом з "королівською" командою продовжує готується до нового сезону в чемпіонаті Іспанії.

21-річний голкіпер збірної України активно працює на тренуваннях, відточуючи свою майстерність на ударах одноклубників.

На одному із занять вищий клас показав бразильський захисник "вершкових" Марсело, забивши українцю розкішний гол у падінні через себе.

Андрій був безсилий проти такого шедевра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" заявив Луніна за інший клуб, незважаючи на те, що в кінці липня поінформував 21-річного українця, що він буде другим голкіпером в мадридському клубі. З цієї причини вони відпустили Люку Зідана.

Після трьох років виступів в орендi ( "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо") Луніну планували надати шанс проявити себе на "Сантьяго Бернабеу".

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