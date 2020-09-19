Лунін пропустив божевільний гол від партнера по "Реалу". Відео

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін разом з "королівською" командою продовжує готується до нового сезону в чемпіонаті Іспанії.

21-річний голкіпер збірної України активно працює на тренуваннях, відточуючи свою майстерність на ударах одноклубників.

На одному із занять вищий клас показав бразильський захисник "вершкових" Марсело, забивши українцю розкішний гол у падінні через себе.

Андрій був безсилий проти такого шедевра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Реал" заявив Луніна за інший клуб, незважаючи на те, що в кінці липня поінформував 21-річного українця, що він буде другим голкіпером в мадридському клубі. З цієї причини вони відпустили Люку Зідана.

Після трьох років виступів в орендi ( "Леганес", "Вальядолід" і "Ов'єдо") Луніну планували надати шанс проявити себе на "Сантьяго Бернабеу".