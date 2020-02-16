Лунін "привіз" пенальті у ворота "Ов'єдо", його команда програла

Український голкіпер "Реал Ов'єдо" Андрій Лунін не допоміг своїй команді набрати очки в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Алькоркону", заробивши пенальті в свої ворота – 1:2.

Гості відкрили рахунок вже на третій хвилині поєдинку, коли їхній форвард Стоїчков пробив у гущу гравців "Ов'єдо", від яких м'яч зрикошетив у дальній кут воріт. У кінцівці першого тайму Стоїчков зробив дубль із пенальті, який він самостійно і заробив. Йому вдалося уникнути офсайду та вийти один на один з Луніним, який зумів зіграти в м'яч і збив суперника. Після перегляду VAR арбітр призначив одинадцятиметровий, який був впевнено реалізований.

Андрій Лунін

"Ов'єдо" вдалося скоротити розрив у рахунку до одного гола на 68-й хвилині з пенальті, але на більше астурійці не спромоглися. Команда українця може опуститися в зону вильоту, якщо "Альбасете" Романа Зозулі набере хоча б очко у виїзному матчі проти "Мірандеса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Лунін отримав приз найкращому гравцеві "Ов'єдо" в січні, прийшовши в команду лише в середині місяця.

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