Лунін повертається в "Реал": названо умову

Воротар збірної України Андрій Лунін може почати майбутній сезон в якості дублера бельгійця Тібо Куртуа в мадридському "Реалі".

У міжсезоння головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан планує остаточно визначитися з трійкою голкіперів. За даними ABC, багато чого буде залежати від того, чи залишиться в команді костаріканець Кейлор Навас, який надійно засів на лавці запасних.

Андрій Лунін

Якщо Навас покине "Реал" майбутнього літа, то саме Лунін займе місце другого воротаря. Очікується, що син Зідана Лука не має наміру залишатися в ролі третього номера, і може відправитися в команду, де йому буде гарантована ігрова практика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний ворог мадридського "Реала" в чемпіонаті Іспанії, каталонська "Барселона", здійснила епічний камбек в матчі з "Вільярреалом".

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