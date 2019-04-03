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Лунін повертається в "Реал": названо умову

2.4тЧитати матеріал російською

Воротар збірної України Андрій Лунін може почати майбутній сезон в якості дублера бельгійця Тібо Куртуа в мадридському "Реалі".

У міжсезоння головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан планує остаточно визначитися з трійкою голкіперів. За даними ABC, багато чого буде залежати від того, чи залишиться в команді костаріканець Кейлор Навас, який надійно засів на лавці запасних.

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Андрій Лунін

Андрій Лунін

Якщо Навас покине "Реал" майбутнього літа, то саме Лунін займе місце другого воротаря. Очікується, що син Зідана Лука не має наміру залишатися в ролі третього номера, і може відправитися в команду, де йому буде гарантована ігрова практика.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний ворог мадридського "Реала" в чемпіонаті Іспанії, каталонська "Барселона", здійснила епічний камбек в матчі з "Вільярреалом".

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Особа
Андрiй Лунiн
Теги
Реал Мадридзбірна України з футболу
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Шевченко Володимир
Шевченко Володимир
Сина ЗІДАНА звати - Люка !
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