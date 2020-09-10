Лунін показав свої найкращі сейви на тренуваннях "Реала"

Український голкіпер "Реала" Андрій Лунін показав фанатам найкращі сейви, зроблені ним на тренуваннях мадридського клубу.

"На роботі", – підписав футболіст коротке відео, опубліковане на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що український воротар переїхав у Мадрид влітку 2018 року з луганської "Зорі". У перші два роки він виступав у орендах, встигнувши пограти за "Леганес", "Реал Вальядолід" і "Реал Ов'єдо". Лунін допоміг останнім врятуватися від вильоту з другого за силою іспанського дивізіону і став одним з найкращих гравців команди.

За підсумками сезону 2019/20 "Реал" не став продовжувати контракт із сином свого головного тренера Люка Зіданом і вирішив зробити ставку на українця як на другого голкіпера клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наставник збірної України Андрій Шевченко розповів, як ставиться до Луніна.