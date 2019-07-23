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Лунін показав, що витворяє в "Реалі", і викликав фурор в мережі

1.7т Читати матеріал російською

Український воротар "Реала" Андрій Лунін у себе в Instagram виклав відео з одного з тренувань в королівському клубі.

У ролику 20-річний голкіпер нашої збірної тягне неймовірні м'ячі після ударів футболістів мадридської команди. Кліп викликав справжній фурор у шанувальників українця.

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Лунін продовжить кар'єру в команді Роналдо – ЗМІ

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що український воротар "Реала" Андрій Лунін в новому сезоні знову буде виступати на правах оренди в іншому клубі. За повідомленнями іспанських ЗМІ, таке рішення королівський клуб прийняв після того, як стало відомо, що голкіпер мадридців Кейлор Навас залишається в команді на наступний сезон.

Фанати мадридського клубу виступили проти такого рішення головного тренера Зінедіна Зідана.

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