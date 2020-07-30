Луческу звернувся до футболістів "Динамо"

На навчально-тренувальній базі "Динамо" в Віті-Литовськiй вiдбулось перше тренування "біло-синіх" під керівництвом нового тренера - Мірчі Луческу.

Перед стартом заняття наставник виголосив невелику вступну промову.

"Я знаю, що в київському "Динамо" зібрані талановиті, молоді хлопці, які ще не розкрили до кінця свій потенціал. Не залишайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Час проходить дуже швидко. Починайте готуватися до великих баталій з сьогоднішнього дня. Для мене найголовніше – це комунікація, діалог з кожним з вас. Дуже важливо, щоб ми знайшли спільну мову", – цитує Містера прес-служба "Динамо".

Крім того, румун представив свій тренерський штаб і зазначив, що дуже важливо берегти своє здоров'я і уникати травм.

"Для цього необхідно підготувати свій організм, щоб витримати конкуренцію. Для того, щоб рости, повинна бути здорова, дружня конкуренція на футбольному полі", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу розповів, що зателефонував президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову після підписання контракту з киянами, і він побажав румунському фахівцеві удачі.