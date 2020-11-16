Луческу зробив нову заяву щодо роботи у "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу категорично спростував можливість того, що може піти столичного клубу.

Про це він заявив в коментарі пресслужбі "біло-синіх", коментуючи нові чутки навколо своєї персони. За словами румунського фахівця, він комфортно себе почуває у столиці України і має намір відпрацювати контракт.

"Всі ці розмови про моє бажання піти – вигадки і нісенітниця. У мене велика мотивація, бажання і амбіції працювати в "Динамо" і перемагати з київською командою. Все інше – чутки і маніпуляції. Тим більше, мене не налякати кадровими проблемами і нинішніми труднощами. У багатьох командах я пройшов через ситуації, коли були травми, дискваліфікації і проблеми зі складом, але правильні рішення в таких ситуаціях лише підкреслюють тренерський рівень і досвід", – підкреслив Луческу.

Нагадаємо, Мірча Луческу прийняв київське "Динамо" влітку нинішнього року. 75-річний тренер вивів команду до групового турніру Ліги чемпіонів, а також в лідери української Прем'єр-ліги.

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