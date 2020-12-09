Луческу зізнався, що сказав гравцям у перерві матчу "Динамо" – "Ференцварош"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, що в перерві матчу Ліги чемпіонів проти "Ференцвароша" попросив своїх підопічних активніше діяти в атаці.

Румунський фахівець відзначив хорошу гру своїх підопічних в обороні в першій половині поєдинку. Незважаючи на це, йому не сподобалося, що його футболісти не могли взяти м'яч під контроль після успішної гри у відборі.

"У перерві я сказав своїм гравцям, що ми повинні більш активно діяти в атаці, якщо хочемо виграти. У першому таймі ми добре й організовано оборонялися, за винятком кількох помилок. Але при відборі м'яча ми дуже легко віддавали його супернику", – цитує слова Луческу офіційний сайт "Динамо".

За підсумками групового етапу кияни посіли третє місце в групі, набравши чотири очки. Це дозволило команді вийти в плей-оф Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться в понеділок, 14 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" мінімально перемогло "Ференцварош", забивши єдиний гол у другому таймі.