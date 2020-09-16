Луческу зізнався, що сказав футболістам "Динамо" в перерві матчу з АЗ

Максим Іншаков Футбол 18:13, 16.09.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що в перерві матчу з АЗ намагався підбадьорити своїх футболістів.

Містер назвав слова, які надихнули гравців на два голи у другому таймі.

"У перерві я сказав хлопцям, щоб вони мали терпіння: у другому таймі гості підуть в атаку великими силами, і у нас з'являться зони в контратаках. Так і сталося", – цитує Луческу "Динамо" від Шурика".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 3-го кваліфікаційного раунду "Динамо" – АЗ завершилася з рахунком 2:0. Голами у другому таймі відзначилися Жерсон Родрігес і Микола Шапаренко.

Після поєдинку Мірча Луческу оцінив гру київської команди.

Пізніше визначився суперник "біло-синіх" по плей-оф ЛЧ.

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