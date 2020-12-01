Луческу зізнався, що думає про "Ференцварош" перед грою з "Ювентусом" в ЛЧ

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів про настрій своїх підопічних перед виїзним матчем п'ятого туру Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", який відбудеться в середу, 2 грудня.

Румунський фахівець заявив, що його команда спробує добре показати себе в Турині, але головне – успішна гра з "Ференцварошем" у заключному поєдинку групового етапу. Зараз у киян і угорців в активі по одному очку, і в разі перемоги в шостому турі "Динамо" вийде в Лігу Європи.

"Нам буде непросто протистояти "Ювентусу". Ця команда вже забезпечила собі вихід у плей-оф і тепер спробує поборотися за перше місце з "Барселоною". Для нас цей матч не буде фіналом, оскільки є ще домашній поєдинок останнього туру. Ліга Європи є нашою метою. Я треную молоду команду, яка спробує завдати проблем туринському клубу, але як я можу заперечувати, що в голові у нас гра проти "Ференцвароша", яка стане вирішальною?" – цитує слова Луческу видання TuttoMercatoWeb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" полетіло на матч в Італію без одного з лідерів Віталія Буяльського.