Луческу зізнався, про що говорив з Мессі після матчу Ліги чемпіонів

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не став заперечувати, що після матчу з "Барселоною" у Лізі чемпіонів попросив у лідера каталонців Ліонеля Мессі футболку.

Про це він заявив в коментарі Digi Sport. При цьому він здивувався, що його розмова з аргентинцем викликала масову реакцію.

"Не розумію, як люди інакше могли інтерпретувати цю ситуацію. Ми з повагою ставимося один до одного, завжди вітаємося і тиснимо руки. Я йому сказав, що у мене в будинку висить футболка великого Пеле і поруч з нею я б хотів повісити майку Мессі. У світі спорту це нормально. Це неймовірна повага. Що повинен був зробити Лео? Повернутися до мене спиною?" – обурився Луческу.

Нагадаємо, київське "Динамо" у третьому турі Ліги чемпіонів програло на виїзді каталонській "Барселоні" – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу звинуватив "Шахтар" у порушенні правил чесної гри після поразки від "гірників" в УПЛ.