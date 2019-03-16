МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Луческу збирається будувати новий "Шахтар"

Читати матеріал російською

Румунський фахівець Мірча Луческу після звільнення зі збірною Туреччини знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри. Екс-тренеру "Шахтаря" запропонували очолити "Бешикташ", зробивши його аналогічним донецькому клубу.

Луческу стане спортивним директором "чорних орлів", в той час як його син Разван буде призначений на пост головного тренера. Румунський фахівець буде керувати фінансами команди і збирається впровадити в неї систему "Шахтаря". "Бешикташ" буде скуповувати перспективних футболістів з Південної Америки, які готуватимуться в турецькій команді, а потім будуть продані топові європейські клуби, повідомляє Fotomac.

Новини
Розвалив "Шахтар": екс-форвард "гірників" жорстко висловився про Фонсеку

Мірча Луческу

Мірча Луческу

ФК Шахтар

Саме таким чином в "Шахтарі" виховали Фернандіньо ("Манчестер Сіті"), Фреда ("Манчестер Юнайтед"), Дугласа Косту ("Ювентус") і Вілліана ("Челсі").

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Бразилії Бернард, який раніше виступав за донецький "Шахтар", розповів про складнощі адаптації в клубі. За словами екс-гравця "гірників", Луческу спочатку був проти його трансферу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Мірча ЛуческуВiллiанФредФернандiньоДуглас Коста
Теги
ФК ШахтарБешикташ Стамбул
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки