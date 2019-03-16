Луческу збирається будувати новий "Шахтар"

Румунський фахівець Мірча Луческу після звільнення зі збірною Туреччини знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри. Екс-тренеру "Шахтаря" запропонували очолити "Бешикташ", зробивши його аналогічним донецькому клубу.

Луческу стане спортивним директором "чорних орлів", в той час як його син Разван буде призначений на пост головного тренера. Румунський фахівець буде керувати фінансами команди і збирається впровадити в неї систему "Шахтаря". "Бешикташ" буде скуповувати перспективних футболістів з Південної Америки, які готуватимуться в турецькій команді, а потім будуть продані топові європейські клуби, повідомляє Fotomac.

Мірча Луческу ФК Шахтар

Саме таким чином в "Шахтарі" виховали Фернандіньо ("Манчестер Сіті"), Фреда ("Манчестер Юнайтед"), Дугласа Косту ("Ювентус") і Вілліана ("Челсі").

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст збірної Бразилії Бернард, який раніше виступав за донецький "Шахтар", розповів про складнощі адаптації в клубі. За словами екс-гравця "гірників", Луческу спочатку був проти його трансферу.

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