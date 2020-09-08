Луческу зажадав нових змін у "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 14:25, 8.09.2020

Заміську базу київського "Динамо" покращать на прохання головного тренера команди Мірчі Луческу.

"Незабаром закипить робота на заміській базі "Динамо". Нове модне футбольне поле (газон зі штучним ворсом 50/50), новий, просторий, сучасний тренажерний зал. Такі зміни замовлені Мірчею Луческу. І прийняті до виконання", – повідомляє Telegram-канал Динамо Київ Inside.

Луческу попросив поліпшити тренувальну базу "Динамо"
Telegram-канал Динамо Київ Inside

Нагадаємо, що база столичного клубу знаходиться в південній околиці міста – Конча-Заспі. На її території проводить свої домашні матчі молодіжний склад команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Луческу придумав особливу стратегію на матч "Динамо" проти нідерландського АЗ в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Також УЕФА назвав місце і час проведення цього поєдинку.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

У Дніпрі лікарі врятували життя породіллі і малюкові просто в приймальному покої

Зеленський сказав, коли можуть відбутися переговори з Путіним щодо Донбасу

Помер військовий, який підірвався на міні під Новгородським – штаб ООС

Державі потрібен стрижень

В реанимацию нужен дефибриллятор: поможем спасти жизни!