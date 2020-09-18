Луческу запровадив у "Динамо" нововведення, які використовував у "Шахтарі" – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 11:26, 18.09.2020 Оновлено: 11:32, 18.09.2020

Головний тренер "Динамо" запровадив у команді нововведення, які успішно використовував, будучи наставником "Шахтаря" і "Зеніта".

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, київський клуб вирушить до Бельгії в понеділок, 21 вересня, щоб краще підготуватися до першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Гента". Команда не повертатиметься в Україну відразу після закінчення поєдинку, як це було за попередніх тренерів "Динамо", а залишиться ще на одну ніч у готелі.

Луческу також запропонував президенту клубу Ігореві Суркісу, який в останні роки не літав на виїзні ігри киян, відвідати матч проти "Гента".

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий офіційний розклад поєдинків "Динамо" у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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