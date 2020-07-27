Луческу залишив "Динамо" – ЗМІ

Мірча Луческу прийняв рішення відмовитися від роботи в київському "Динамо", незважаючи на те, що був призначений на цю посаду в четвер, 23 липня.

"На жаль, я прийняв рішення відмовитися від співпраці з "Динамо". Я дякую сім'ї Суркісів за довіру, але я не можу працювати в умовах ворожнечі з представниками ультрас, які надають найбільш активну підтримку клубу. Я не можу прийняти той факт, що фанати команди діють всупереч її інтересам. Я думав, що мій прихід дасть "Динамо" необхідний поштовх і допоможе повернути клуб на те місце, якого він заслуговує", – цитує лист Луческу видання Gazeta Sporturilor.

Румунський фахівець також зазначив, що погодився на роботу в "Динамо" не через гроші.

Нагадаємо, що Луческу протягом 12 років тренував донецький "Шахтар", завоювавши з донецьким клубом безліч титулів. Вболівальники та багато колишніх гравців столичної команди негативно поставилися до його призначення на посаду наставника киян.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше гендиректор "гірників" Сергій Палкін розповів, чому румунський фахівець залишив донецький клуб.