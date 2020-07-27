Луческу залишається в "Динамо"

Румунський тренер Мірча Луческу продовжить роботу з київським "Динамо".

Про це повідомив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця. "Все нормально, тренер у "Динамо" є", – заявив бос "біло-синіх" в ефірі програми Циганик Live.

При цьому ведучий Ігор Циганик уточнив, що буквально за кілька хвилин до цього у Суркіса відбулася розмова з Луческу.

Пізніше Ігор Суркіс ще раз підтвердив, що румунський тренер залишається в клубі. "Луческу – головний тренер київського "Динамо". Я більше не хочу нічого обговорювати. 28 липня він прилітає до нас. Що я ще можу додати?" – заявив бос "Динамо".

Нагадаємо, румунські ЗМІ опублікували заяву за підписом Мірчі Луческу, в якій той оголосив про рішення відмовитися від роботи в "Динамо". Свою позицію тренер пояснив тиском з боку ультрас киян, які розкритикували його призначення.

"Я не можу прийняти той факт, що фанати команди діють всупереч її інтересам. Я думав, що мій прихід дасть "Динамо" необхідний поштовх і допоможе повернути клуб на те місце, якого він заслуговує", – зокрема заявив Луческу, який тільки 23 липня підписав з українським клубом дворічний контракт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу розповів, як має намір переломити ставлення до себе з боку фанатів "Динамо".