Луческу залишається в "Динамо"
Мірча Луческу очолив "Динамо" 23 липня.
Через чотири дні після призначення з'явилася заява за підписом румунського тренера, в якій він відмовляється від роботи з київським клубом.
Ультрас "біло-синіх" негативно сприйняли прихід екстренера "Шахтаря" і пообіцяли акції протесту.
Мірча Луческу підписав з "Динамо" дворічний контаркт. dynamo.kiev.ua
Румунський тренер Мірча Луческу продовжить роботу з київським "Динамо".
Про це повідомив президент "біло-синіх" Ігор Суркіс, коментуючи чутки про відставку 75-річного фахівця. "Все нормально, тренер у "Динамо" є", – заявив бос "біло-синіх" в ефірі програми Циганик Live.
При цьому ведучий Ігор Циганик уточнив, що буквально за кілька хвилин до цього у Суркіса відбулася розмова з Луческу.
Пізніше Ігор Суркіс ще раз підтвердив, що румунський тренер залишається в клубі. "Луческу – головний тренер київського "Динамо". Я більше не хочу нічого обговорювати. 28 липня він прилітає до нас. Що я ще можу додати?" – заявив бос "Динамо".
Нагадаємо, румунські ЗМІ опублікували заяву за підписом Мірчі Луческу, в якій той оголосив про рішення відмовитися від роботи в "Динамо". Свою позицію тренер пояснив тиском з боку ультрас киян, які розкритикували його призначення.
"Я не можу прийняти той факт, що фанати команди діють всупереч її інтересам. Я думав, що мій прихід дасть "Динамо" необхідний поштовх і допоможе повернути клуб на те місце, якого він заслуговує", – зокрема заявив Луческу, який тільки 23 липня підписав з українським клубом дворічний контракт.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу розповів, як має намір переломити ставлення до себе з боку фанатів "Динамо".