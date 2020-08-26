Луческу з "Динамо" обіграв "Шахтар" у Суперкубку: спортивні підсумки 25 серпня

Олександр Чеканов Футбол 09:11, 26.08.2020

Мірча Луческу завоював перший трофей з київським "Динамо", обігравши у Суперкубку "Шахтар", а на Moto GP гонщику довелося зістрибувати з мотоцикла на швидкості 230 км/ч.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 25 серпня.

Крім того, ЗМІ повідомили про перехід Миколи Матвієнка в "Наполі". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Динамо" Луческу виграло Суперкубок України, обігравши "Шахтар"

Чемпіон світу зістрибнув з мотоцикла без гальм на швидкості 230 км/ч. Відео

Каштру прокоментував поразку від "Динамо", нарікаючи на несправедливість

Футболіст збірної України переходить в "Наполі" – ЗМІ

Через Усика у Джошуа готові відмовитися від чемпіонського пояса

Нова форма "Динамо" викликала бурхливе захоплення у мережі. Фотофакт

Луческу встановив історичний рекорд України

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

На Київщині в ДТП загинуло двоє людей, ще троє – постраждали

"Динамо" – "Шахтар": названо фаворита Суперкубка України-2020

Синоптики дали точний прогноз погоди в Дніпрі на 26 серпня

Де дивитися Суперкубок України: розклад трансляцій "Шахтар" – "Динамо"

Ківа і Ширяєв заявили про збройний напад активістів Нацкорпуса