Луческу з 'Динамо' обіграв 'Шахтар' у Суперкубку: спортивні підсумки 25 серпня

Мірча Луческу завоював перший трофей з київським "Динамо", обігравши у Суперкубку "Шахтар", а на Moto GP гонщику довелося зістрибувати з мотоцикла на швидкості 230 км/ч.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини вівторка, 25 серпня.

Крім того, ЗМІ повідомили про перехід Миколи Матвієнка в "Наполі". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Динамо" Луческу виграло Суперкубок України, обігравши "Шахтар"

Чемпіон світу зістрибнув з мотоцикла без гальм на швидкості 230 км/ч. Відео

Каштру прокоментував поразку від "Динамо", нарікаючи на несправедливість

Футболіст збірної України переходить в "Наполі" – ЗМІ

Через Усика у Джошуа готові відмовитися від чемпіонського пояса

Нова форма "Динамо" викликала бурхливе захоплення у мережі. Фотофакт

Луческу встановив історичний рекорд України

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!