Луческу встановив світовий рекорд, ставши тренером "Динамо"

Олександр Чеканов Футбол 23:28, 27.07.2020 Оновлено: 23:40, 27.07.2020

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу очолив список найбільш вікових діючих наставників у світі.

Румунський фахівець підписав контракт із "біло-синіми" у 74 роки і 360 днів. Луческу обійшов італійського фахівця Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії, підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика.

Топ-10 найбільш вікових тренерів у світі (станом на 23 липня):

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Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" Денис Бойко звернувся до фанатів у зв'язку із приходом Мірчі Луческу, чим викликав гнів в ексфорварда "біло-синіх" Артема Мілевського.

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