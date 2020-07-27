Луческу встановив світовий рекорд, ставши тренером "Динамо"
Мірча Луческу підписав із "Динамо" дворічний контракт. dynamo.kiev.ua
Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу очолив список найбільш вікових діючих наставників у світі.
Румунський фахівець підписав контракт із "біло-синіми" у 74 роки і 360 днів. Луческу обійшов італійського фахівця Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії, підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика.
Топ-10 найбільш вікових тренерів у світі (станом на 23 липня):
1. Мірча Луческу, "Динамо" – 74 роки і 360 днів
2. Едоардо Рея, збірна Албанії – 74 роки і 287 днів
3. Оскар Табарес, збірна Уругваю – 73 роки
4. Дік Адвокат, "Фейєноорд" – 72 роки
5. Душан Баєвич, збірна Боснії та Герцеговини – 71 рік
6. Бернар Шалланда, збірна Косова – 69 років
7. Шенол Гюнеш, збірна Туреччини – 68 років
8. Карлуш Кейруш, збірна Колумбії – 67 років
9. Фатіх Терім, "Галатасарай" – 66 років
10. Фернанду Сантуш, збірна Португалії – 65 років
Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" Денис Бойко звернувся до фанатів у зв'язку із приходом Мірчі Луческу, чим викликав гнів в ексфорварда "біло-синіх" Артема Мілевського.