Луческу встановив світовий рекорд, ставши тренером "Динамо"

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу очолив список найбільш вікових діючих наставників у світі.

Румунський фахівець підписав контракт із "біло-синіми" у 74 роки і 360 днів. Луческу обійшов італійського фахівця Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії, підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика.

Топ-10 найбільш вікових тренерів у світі (станом на 23 липня):

1. Мірча Луческу, "Динамо" – 74 роки і 360 днів

2. Едоардо Рея, збірна Албанії – 74 роки і 287 днів

3. Оскар Табарес, збірна Уругваю – 73 роки

4. Дік Адвокат, "Фейєноорд" – 72 роки

5. Душан Баєвич, збірна Боснії та Герцеговини – 71 рік

6. Бернар Шалланда, збірна Косова – 69 років

7. Шенол Гюнеш, збірна Туреччини – 68 років

8. Карлуш Кейруш, збірна Колумбії – 67 років

9. Фатіх Терім, "Галатасарай" – 66 років

10. Фернанду Сантуш, збірна Португалії – 65 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" Денис Бойко звернувся до фанатів у зв'язку із приходом Мірчі Луческу, чим викликав гнів в ексфорварда "біло-синіх" Артема Мілевського.