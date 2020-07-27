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Луческу встановив світовий рекорд, ставши тренером "Динамо"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Футбол
3,0 т.
Мірча Луческу

Мірча Луческу підписав із "Динамо" дворічний контракт. dynamo.kiev.ua

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу очолив список найбільш вікових діючих наставників у світі.

Румунський фахівець підписав контракт із "біло-синіми" у 74 роки і 360 днів. Луческу обійшов італійського фахівця Едоардо Рея, який працює зі збірною Албанії, підрахував сайт "Динамо" Київ від Шурика.

Топ-10 найбільш вікових тренерів у світі (станом на 23 липня):

1. Мірча Луческу, "Динамо" – 74 роки і 360 днів
2. Едоардо Рея, збірна Албанії – 74 роки і 287 днів
3. Оскар Табарес, збірна Уругваю – 73 роки
4. Дік Адвокат, "Фейєноорд" – 72 роки
5. Душан Баєвич, збірна Боснії та Герцеговини – 71 рік
6. Бернар Шалланда, збірна Косова – 69 років
7. Шенол Гюнеш, збірна Туреччини – 68 років
8. Карлуш Кейруш, збірна Колумбії – 67 років
9. Фатіх Терім, "Галатасарай" – 66 років
10. Фернанду Сантуш, збірна Португалії – 65 років

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар київського "Динамо" Денис Бойко звернувся до фанатів у зв'язку із приходом Мірчі Луческу, чим викликав гнів в ексфорварда "біло-синіх" Артема Мілевського.

ФК Динамо КиївМірча Луческу
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