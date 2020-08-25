Луческу встановив історичний рекорд України

Румунський наставник київського "Динамо" Мірча Луческу, завоювавши зі столичною командою Суперкубок України, увійшов в історію нашої країни, як єдиний тренер, який виграв цей трофей з різними командами.

До цього Луческу 6 разів піднімав заповітний "вухатий" кубок разом з футболістами донецького "Шахтаря" в сезонах 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.