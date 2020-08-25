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Луческу встановив історичний рекорд України

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
3,1 т.
Мірча Луческу

Мірча Луческу став семиразовим володарем Суперкубка України. ФК Шахтар

Румунський наставник київського "Динамо" Мірча Луческу, завоювавши зі столичною командою Суперкубок України, увійшов в історію нашої країни, як єдиний тренер, який виграв цей трофей з різними командами.

До цього Луческу 6 разів піднімав заповітний "вухатий" кубок разом з футболістами донецького "Шахтаря" в сезонах 2003/04, 2007/08, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2015/16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.

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Суперкубок УкраїниМірча Луческу
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