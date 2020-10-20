Луческу встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу став найстаршим тренером, який коли-небудь керував командою в Лізі чемпіонів.

Румунському фахівцеві, якому на момент матчу 1-го туру ЛЧ з "Ювентусом" виповнилося 75 років і 84 дні, побив досягнення Юппа Гайнкеса. Німець вивів мюнхенську "Баварію" 1 травня 2018 року на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів sз мадридським "Реалом" за вісім днів до свого 73-річчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч 1-го туру ЛЧ "Динамо" – "Ювентус" завершився з рахунком 0:2. Дублем відзначився Мората. Це стало першою поразкою віцечемпіона України за Луческу в офіційних зустрічах.

Пізніше Мірча прокоментував поєдинок на "Олімпійському", розповівши, до чого готуватиме "Динамо" в ЛЧ.