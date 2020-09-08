Луческу визначився з гравцями, які не потрібні "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не розраховує на українця Дениса Гармаша і бразильця Клейтона, який останнім часом перебував у команді на перегляді.

Як повідомляє видання meta-ratings.com.ua, румунський фахівець не збирається заявляти їх на матчі української Прем'єр-ліги. Обидва футболісти брали участь у тренуваннях столичного клубу під час паузи на поєдинки збірних.

Гармаш буде проданий, як тільки "Динамо" отримає за нього пропозицію, проте потенційних покупців відлякує висока зарплата українського півзахисника.

Що стосується Клейтона, то він отримав травму через незручні бутс, які йому видали замість втрачених на базі команди. Бразилець натер ногу і пропустив частину тренувального процесу. Через це Клейтон перебуває не в найкращих кондиціях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" розпочне реконструкцію заміської тренувальної бази на вимогу Мірчі Луческу.