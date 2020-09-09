Луческу визначився з баластом в 'Динамо': спортивні підсумки 8 вересня

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився з гравцями, на яких він не розраховує, а українські стрибунки зайняли всі п'єдестал турніру в Німеччині.
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Крім того, боксер Тарас Шелестюк вийшов у ринг проти легендарного Міккі Рурка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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