Луческу визначився з баластом в 'Динамо': спортивні підсумки 8 вересня

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу визначився з гравцями, на яких він не розраховує, а українські стрибунки зайняли всі п'єдестал турніру в Німеччині.

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Крім того, боксер Тарас Шелестюк вийшов у ринг проти легендарного Міккі Рурка. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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