Луческу висловився про суперництво з Ребровим перед матчем із "Ференцварошем"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу не став згадувати поєдинки проти Сергія Реброва, коли нинішній наставник "Ференцвароша" очолював київський клуб, а він – "Шахтар".

Під час передматчевої пресконференції перед другим туром Ліги чемпіонів румунський фахівець заявив, що ця зустріч буде, передусім, протистоянням двох команд, а не тренерів. Він також відзначив силу угорського клубу, який підсилив склад великою кількістю іноземних футболістів.

"Тут не може йти мова про суперництво двох тренерів, завтра буде моя 140-ва гра в Лізі чемпіонів, у цьому турнірі я провів дуже багато матчів. Мова про протистояння "Ференцварош" – "Динамо", а не про моє з Ребровим. Хочу сказати загалом про команду суперника, що вона дуже виросла за останній час. Керівництво правильно витратило гроші, взяло хороших, професійних гравців із різних країн і клубів, тим самим створивши дуже боєздатний колектив. У складі "Ференцвароша" не так багато угорських гравців, а, в основному, іноземці дуже хорошого рівня і з великим досвідом", – цитує слова Луческу офіційний сайт київської команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок між "Ференцварошем" і "Динамо" відбудеться в середу, 28 жовтня. На матч у Будапешті наставник українського клубу взяв 26 футболістів. Раніше букмекери дали прогноз на результат цієї зустрічі.