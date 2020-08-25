Луческу відреагував на перемогу над "Шахтарем" у Суперкубку України

Максим Іншаков Футбол 00:08, 26.08.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишився задоволений результатом матчу за Суперкубок України.

На думку румунського фахівця, це була хороша гра при важкiй погоді.

"Технічна команда грала проти організованої – організована виграла. Але гравці "Шахтаря"були дуже гарні технічно. У нас відсутнi кілька гравців, але ті гравці, які їх замінили, показали командну гру, грали на самопожертву. Це вдалося", – цитує Луческу tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Мірча ухильно відповів на питання, наскільки це був для нього принциповий матч.

"Фінал не відіграється, фінал перемагається. Якщо не виграєш – дуже сумно. Хлопці добре підготувалися до матчу, аналізували "Шахтар". Більшою мірою вдалося нейтралізувати сильні сторони суперника. Бажаю "Шахтарю" удачі в Ліги чемпіонів, дуже хороша команда. Нам всім потрібна удача в єврокубках", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.

Відзначимо, що "Шахтар" встановив антирекорд за кількістю програних поспіль матчів за Суперкубок.

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