Луческу відповів на гнів ультрас "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не звертає уваги на реакцію ультрас клубу, які виступили різко проти його приходу до команди.

Відповідну заяву зробив сам румунський фахівець в ефірі Pro X, повідомляє sport.ro. За словами наставника "біло-синіх", його головним завданням залишається поліпшення гри та результатів команди.

"Це не моя справа. Це група ультрас, якою хтось керує. Зрештою, це не має значення. Мене це не цікавить. Мене турбують відносини з футболістами та гра, в яку вони грають. Як професіонал, я залишаю емоції в стороні, щоб мати можливість віддати клубу все, що я накопичив за всі ці роки в якості досвіду", – сказав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник київського "Динамо" Георгій Цітаішвілі назвав образливою реакцію фантів на прихід до команди Мірчі Луческу.