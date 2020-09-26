Луческу в "Динамо" хоче замінити "нового Шевченка" на бразильця – ЗМІ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу планує зробити основним форвардом клубу бразильця, тому готовий розлучитися з українцем Владиславом Cупрягою.

Трансфер нападника може відбутися навіть в разі виходу "Динамо" в Лігу чемпіонів, повідомляє TuttoBolognaWeb.

За інформацією Il Corriere dello Sport Stadio, президент "Динамо" Ігор Суркіс може знизити вимоги до "Болоньї", якщо італійці запропонують йому відсоток від майбутнього перепродажу Супряги. У пресі згадується 20%.

Трансферне вікно в Італії закривається 5 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Болонья" на два мільйони євро збільшила пропозицію по Супрязi.

Раніше повідомлялося, що доля Влада в "Динамо" залежить від виходу віцечемпіонів України в Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що раніше сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірної країни, заявив, що нападник київського "Динамо" Владислав Супряга може стати "новим Шевченком".