Луческу в "Динамо" допомагатиме тренер "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 23:35, 23.07.2020 Оновлено: 23:44, 23.07.2020

Президент "Динамо" Ігор Суркіс повідомив, що Мірчі Луческу в столичному клубі допомагатиме молдавський фахівець Олександр Спiрiдон.

Крім того, Луческу запросить у "Динамо" свою наукову групу, повідомляє Главком.

Суркіс сказав, що в клубі практично немає наукової групи після смерті Анатолія Зеленцова в 2006-му, додавши, що "група є, але вона відстала".

Нагадаємо, що в 2014 році Мірча Луческу запросив Спiрiдона стати його асистентом у донецькому "Шахтарі", де, крім тренерських обов'язків, також виконував роль перекладача. Зi Спiрiдоном Луческу вісім разів вигравав чемпіонат України, а також Кубок УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 липня колишній тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу став новим головним тренером київського "Динамо" замість відправленого у відставку Олексія Михайличенка.

Одразу після презентації Луческу прокоментував своє призначення на пост тренера "Динамо".

Пізніше ЗМІ повідомили, скільки румун отримуватиме в київській команді.

Після підписання Луческу Олег Блохін заявив, що він у шоці і йому плюнули в душу.

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