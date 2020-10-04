Луческу сказав, що заважало "Динамо" у грі iз "Зорею"

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу, коментуючи матч з "Зорею", зазначив організованість луганчан.

За словами румунського наставника, гра була дуже складною, в якій "Динамо" створило хороші моменти, але відсутність ритму йшло на користь гостям.

"У другому таймі виходили три в два. Потім були постійні паузи, не було ритму гри, гравці суперника професійно переривали гру. Монзуль мала більше давати грати. Адже ці паузи були на руку "Зорі", а нам вони дуже заважали", – цитує Луческу tribuna.com.

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"Всі знають "Ювентус" і "Барселону". Тут немає про що говорити. "Ференцварош" теж останнім часом сильно прогресує. Це вже зовсім інший рівень, ніж ми грали раніше. Дуже важливо, в якому стані наші гравці повернуться зі збірної. Мова йде не тільки про наших футболістів, а також про гравців "Шахтаря", – сказав Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, центральна гра 5-го туру УПЛ "Динамо" – "Зоря" завершилася з рахунком 1:1. У паралельному матчі "Шахтар" зіграв внічию з "Десною".