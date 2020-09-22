Луческу сказав, до чого готує "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів з "Гентом"

Максим Іншаков Футбол 21:38, 22.09.2020 Оновлено: 21:38, 22.09.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу на пресконференції напередодні першого матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів проти "Гента" зізнався, що основна мета це результат.

За словами Містера, він готує клуб до різних сценаріїв на поле.

"Мої три головні принципи в роботі: створити боєздатну команду, поставити їй гру, а потім домагатися з нею результатів. Але коли ми говоримо про таку стадію Ліги чемпіонів, головний пріоритет – однозначно результат. Що стосується першого матчу, який відбудеться 23 вересня, я готую команду до всіх можливих сценаріїв, які можуть скластися на поле. Адже не ми одні граємо, є ще й суперник", – цитує Луческу "Динамомания".

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч "Динамо" – "Гент" у рамках плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться в середу, 23 вересня. Вже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч. Також букмекери назвали переможця цієї гри.

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