Луческу розповів, як вирішить проблему з незадоволеними фанатами "Динамо".

Новий тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що збирається порадувати вболівальників команди, які стали свідками жахливого сезону в її виконанні.

"У "Динамо" ще не було такого жахливого сезону. У нас є безліч проблем, тому я буду тісно працювати з гравцями, щоб їх виправити. Я хочу порадувати фанатів. Вони дивляться на рахунок на табло. Якщо ви будете показувати хороші результати, то які у вас можуть бути проблеми зі вболівальниками? Я виграв багато чемпіонств із "Шахтарем", тому вони можуть злитися. Тепер я буду боротися за "Динамо". Фанати завжди аплодують успіху", – цитує слова Луческу видання aa.com.tr.

Румунський фахівець також відзначив, що вік (29 липня йому виповнюється 75 років – Ред.) Не завадить йому домогтися успіху з київським клубом, оскільки футбол допомагає йому залишатися молодим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, чому Луческу пішов з донецького клубу, і прокоментував його рішення стати тренером "Динамо".