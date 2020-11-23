Луческу розповів, як відсутність Мессі вплине на "Барселону"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що відсутність Ліонеля Мессі у складі "Барселони" не сильно вдарить по команді.

Спілкуючись із журналістами перед матчем четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів, румунський фахівець відзначив, що каталонський клуб втратить в атакувальному потенціалі, проте зможе більш надійно відіграти в обороні. Він також нагадав, що за "Барселону" виступають багато сильних футболістів, а також досить зрілі молоді гравці.

""Барселона" – це "Барселона". Зрозуміло, що присутність Мессі дає "Барселоні" технічну, творчу й атакувальну перевагу, але, з іншого боку, без нього команда сильніше та якісніше діє в обороні. Гравці в "Барселону" потрапляють не випадково, вони куплені за великі гроші. Плюс молодь, яка вже не молодь. 21-22 роки – це футболісти з певним досвідом і майстерністю", – заявив Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер "Барселони" Рональд Куман оцінив "Динамо" перед матчем Ліги чемпіонів, який відбудеться у вівторок, 24 листопада. Букмекери дали прогноз на поєдинок.