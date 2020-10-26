Луческу розповів, як ледь не відмовився від роботи в "Динамо"

Михайло Морозов Футбол 22:30, 26.10.2020

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що був близьким до того, щоб відмовитися від роботи в команді.

Румунський фахівець заявив, що спочатку не знав про серйозну неприязнь з боку фанатів. Коли він почув про це, то хотів відмовитися, але його переконали не йти з поста тренера через декілька днів після призначення.

"Я подав у відставку, оскільки не хотів сидіти на тренерській лаві, якщо мене не приймають. Це не заради грошей, а заради мого життя. Я здатний ще на багато речей у футболі, тому вирішив повернутися. Президент подзвонив і попросив мене допомогти, але я не знав, що фанати були проти. В той момент я хотів відмовитися, але мене покликали назад, і я повернувся. Ми виграли Суперкубок України, вийшли в груповий етап Ліги чемпіонів, але ми ще не піднялися на той рівень, щоб бути конкурентоспроможними", – цитує слова Луческу видання TuttoMercatoWeb.

Як повідомляв OBOZREVATEL, румунський наставник "Динамо" висловив надію на те, що фанати змінять своє ставлення до нього.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Корнієнко заявив про перемогу "Слуги народу" в обласних і райрадах

Хлопці вмирали, а власниця авто влаштувала розбірки: подробиці смертельної аварії на Хмельниччині

Організатор "опитування Зеленського" отримав мільйони з бюджету: хто стоїть за компанією

Суд визнав незаконними видані самим собі довідки НАБУ про "збитки" від "Роттердам+" - адвокат

Попередні результати виборів продемонстрували повне фіаско влади, – Порошенко