Луческу розповів, як готує гравців "Динамо" до матчу з "Ювентусом" у ЛЧ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу розповів, до чого готує своїх підопічних перед стартовою грою Ліги чемпіонів проти "Ювентуса", яка відбудеться у вівторок, 20 жовтня.

Під час традиційної передматчевої прес-конференції румунський наставник заявив, що відсутність Кріштіану Роналду, який пропустить поєдинок через коронавірус, є втратою для італійців. Незважаючи на це, він відзначив, що за туринський клуб виступає безліч футболістів найвищого рівня.

"Кріштіану Роналду – видатний гравець, який вирішує долю матчів. "Ювентус" з ним сильніший. У туринського клубу дуже високий рівень. Наш бюджет – половина зарплати Роналду. Тому ми не говоримо про дії команди. Я хочу хлопцям дати інформацію про індивідуальні якості суперників, щоб вони досконало знали кожного з них. І вже потім на командному рівні це допоможе нам зіграти з ними на рівних або навіть краще", – розповів Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери дали прогноз на матч "Динамо" та "Ювентуса" в першому турі Ліги чемпіонів.