Луческу розповів, як Ахметов відреагував на його перехід в "Динамо".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу розповів, що зателефонував президенту "Шахтаря" Рінату Ахметову після підписання контракту з киянами, і він побажав румунському фахівцеві удачі.

"Після того, як підписав контракт з "Динамо", я зателефонував президенту "Шахтаря", поставив його до відома. Він мені побажав удачі. Зрозумів, чому я так зробив – я хотів повернутися в Україну, в футбол. Я хочу зробити свій внесок у розвиток чемпіонату України. У "Динамо" багато талановитої молоді, яка хоче рости. Мені це подобається", – заявив Луческу під час офіційної презентації в столичному клубі.

Він подякував президенту, фанатам та гравцям за те, що у нього було в "Шахтарі", але відзначив, що перегорнув цю сторінку своєї кар'єри.

""Шахтар" – це божевільна історія. Але це історія. Це почуття, емоції. Вони є. Була виконана класна робота. Але я професійний тренер, і повинен йти вперед. Моя повага до того, що було в "Шахтарі". Дякую президенту, вболівальникам, гравцям, але ця сторінка перегорнута", – додав румунський фахівець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент "Динамо" Ігор Суркіс висловився про завдання, які стоять перед Луческу, і прокоментував протести вболівальників киян проти його призначення, заявивши, що у нього є важелі впливу, щоб "припинити це свавілля".