Луческу розповів, що придумав на матч "Динамо" з АЗ

Олександр Чеканов Футбол 13:22, 4.09.2020

Київське "Динамо" серйозно готується до протистояння з нідерландським АЗ в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Тренерський штаб Мірчі Луческу розробляє до гри особливу стратегію. Про це в інтерв'ю PRO X заявив сам румунський фахівець, повідомляє fanatik.ro.

"Київське "Динамо" придумало дуже хорошу тактичну організацію гри на цей матч. Спробуємо зробити так само, як "Інтер" в півфіналі Ліги Європи з "Шахтарем": дуже хороший захист і непередбачувані дії в контратаках, в результаті чого були забиті м'ячі", – розповів Луческу.

Нагадаємо, матч "Динамо" – АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів повинен відбутися в Києві 15 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу заявив, що його не хвилює реакція ультрас "Динамо" на його прихід до столичної команди.

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