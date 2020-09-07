Луческу розповів про розмову з Ахметовим перед приходом до "Динамо"

Президент донецького "Шахтаря" Рінат Ахметов з розумінням поставився до рішення Мірчі Луческу очолити головного суперника "гірників" – київське "Динамо".

Про це в інтерв'ю ProSport розповів сам румунський фахівець. За його словами, він дуже хотів повернутися до роботи в Україні.

"Насамперед я сумував за Україною. Я хотів повернутися до країни, де у мене були гарні результати. Я пояснив Рінату Ахметову, чому я це зробив. Він побажав мені удачі і зрозумів, чому я пішов на такий крок. Хотів потрапити у чемпіонат, який змінюється, який починає рости, мене також приваблювало те, що в "Динамо" є молоді гравці, про талант яких мені багато розповідали", – заявив Луческу.

Нагадаємо, Мірча Луческу з 2004-го по 2016-й рік очолював донецький "Шахтар", з яким вісім разів виграв чемпіонат України, а також став володарем Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу зізнався, що не звертає уваги на реакцію фанатів "Динамо", які виступили проти його призначення головним тренером команди.