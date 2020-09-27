Луческу розповів, чому насправді Кравець пішов з "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 11:04, 27.09.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу зізнався, що Артем Кравець пішов з київського клубу через велику конкуренцію.

Румунський фахівець заявив, що ніколи не перешкоджав гравцеві, який хотів піти, і ні перед ким не закривав двері.

"Він прийшов в "Динамо", але потім побачив, що тут велика конкуренція, і, отримавши хорошу пропозицію з Туреччини, вирішив повернутися туди. Тому ми потиснули один одному руки і розійшлися по-доброму. Та ж сама ситуація з Алібековим, який хотів бути ближче до рідних, і я дав добро на його перехід", – цитує Містера пресслужба столичної команди.

Луческу зазначив, що дуже важливо, щоб тренер розумів футболіста.

"Кар'єра футболіста дуже коротка, сім-вісім років на високому рівні, тому я не хочу нікому заважати продовжувати кар'єру в іншому місці", – зазначив румун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кравець 22 вересня офіційно перейшов в "Коньяспор".

Пізніше колишня дружина Артема Анна прокоментувала догляд нападника з київського клубу.

Відзначимо, що Кравець з 2018 року впродовж півтора років вже виступав у місцевій Суперлізі в складі "Кайеріспора". За турецький клуб він провів 63 матчі, забивши 21 гол і віддавши 1 результативну передачу. Після закінчення сезону 2019/20 керівництво команди попросило українця почати пошуки нового колективу, незважаючи на те, що його контракт діяв до літа 2021 року.

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