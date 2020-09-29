Луческу прокоментував вихід "Динамо" в Лігу чемпіонів

Максим Іншаков Футбол 00:30, 30.09.2020 Оновлено: 00:32, 30.09.2020

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу залишився незадоволений грою своєї команди в матчі-відповіді раунду плей-офф проти "Гента".

У той же час Містер радий, що клуб пройшов далі і вийшов в груповий етап

"Головне, що є результат і що ми вийшли в ЛЧ. До 3:0 все було добре, а після – багато помилок. Багато кутових, стандартів у суперника. А це їхній козир. Я хочу бачити інший футбол, не той, що був в другому таймі. Але результат мені сподобався", – цитує румунського фахівця tribuna.com з посиланням на телеканал "Футбол".

Луческу запропонував не загострювати увагу на помилках, а радіти виходу в ЛЧ після довгої перерви.

"А ще радіти тому, що ця лінія захисту зіграла досить непогано за такий короткий період з такими змінами і з такою підготовкою. Єдине, що мені не сподобалося – це розслабленість після третього забитого гола. Тому пішла така гра, суперник скористався цим і створив багато моментів", – підсумував Луческу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч-відповідь раунду плей-оф ЛЧ "Динамо" – "Гент" на столичному НСК "Олімпійський" завершився з рахунком 3:0.

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