Луческу прокоментував смерть Марадони

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу, коментуючи смерть легендарного Дієго Марадони, зізнався, що відчуває себе так, немов втратив близького друга.

Луческу чотири рази перетинався з Марадоною. В якості тренера провів проти аргентинця два товариських матчі: один у Росаріо в 1982 році, другий в 83-м, в Віго. А потім дві гри Серії А в Пізі в 1990 і 1991 роках.

"Футбол був його життям, але те, що відбувалося з ним далеко від стадіону, згубило його. Він хотів взяти від життя все, прожити його з максимальною інтенсивністю, іноді навіть переходячи всі межі. Він прожив усього 60 років, а інші – живуть сотню. Дієго пішов з життя, як великі художники, такі як Мерилін Монро, Елвіс, Майкл Джексон... Вони відчували, що починають втрачати здатність давати емоції і почуття іншим людям... Дієго ніколи не переживав, що більше не зможе відповідати своєму таланту, і це його погубило", – цитує Луческу Gazeta Sporturilor.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед похоронами працівник аргентинського похоронного бюро, який готував тіло Марадони, виклав в мережу знімок з відкритим гробом.