Луческу прокоментував скандальний матч iз "Колосом" в УПЛ

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу після скандальної нічиєї з "Колосом", коли арбітр вилучив двох гравців в командах і призначив два пенальті, залишився незадоволений роботою VAR.

Румунський наставник не розуміє, чому системою відеодопомоги рефері не користувалися в першому таймі, коли ледь не розірвали коліно Шапаренку.

На думку Луческу, VAR показують лише момент останнього контакту. Це сталося в епізоді з одинадцятиметровим у ворота Бущана, і з красною карткою Володимиру Шепелеву.

"Якщо зробити стоп-кадр, то, все буде виглядати як порушення, а в динаміці це не так. Неможливо стільки червоних карток отримувати в кожній грі після використання VAR. Це має відносини і до видалення Забарного. У Мораеса у "Шахтаря" було теж саме. Необхідно трактувати такі моменти абсолютно інакше. А VAR призводить до незрозумілих ситуацій", – цитує Містера пресслужба "Динамо".

Луческу вважає, що ці паузи на VAR роблять перегляд футболу неможливим і збивають темп гри. Наставник "Динамо" не в змозі стояти і чекати стільки часу, поки рефері перемотати запис, щоб змінити своє рішення.

У свою чергу Містер не применшує заслуги "Колоса", який зіграв дуже організовано і добре.

"Однак на стадіоні самого футболу, за великим рахунком, сьогодні не було", – підсумував тренер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра 13-го туру УПЛ "Динамо" – "Колос" завершилася з рахунком 2:2.