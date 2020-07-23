Луческу прокоментував призначення головним тренером "Динамо".

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував своє призначення на пост наставника столичного клубу.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", – цитує слова Луческу офіційний сайт" Динамо ".

Нагадаємо, що в 2004-2016 роках румунський фахівець очолював найпринциповішого суперника киян – донецький "Шахтар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу призначений новим головним тренером "Динамо".