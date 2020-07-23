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Луческу прокоментував призначення головним тренером "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
4,0 т.
Луческу прокоментував призначення головним тренером 'Динамо'

Луческу прокоментував призначення головним тренером "Динамо".

Новий головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу прокоментував своє призначення на пост наставника столичного клубу.

"По-перше, я скучив за Україною. Хотів повернутися в цю країну, де у мене були успішні результати. Тут у мене були дуже хороші стосунки з уболівальниками. Я вдячний долі за те, що я прийшов до клубу з великими традиціями, талановитими футболістами. І я впевнений, що разом ми будемо плідно працювати. Я вдячний за надану мені довіру президенту клубу, а також уболівальникам, які довіряють мені команду з такими великими традиціями", – цитує слова Луческу офіційний сайт" Динамо ".

Нагадаємо, що в 2004-2016 роках румунський фахівець очолював найпринциповішого суперника киян – донецький "Шахтар".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мірча Луческу призначений новим головним тренером "Динамо".

ФК Динамо КиївМірча Луческу
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